Oud-presentator Frank Masmeijer krijgt acht jaar cel voor drugssmokkel

Het Openbaar Ministerie (OM) van België had een celstraf van zeven jaar geëist. De rechter in Antwerpen legde bovendien een boete van 8.000 euro op en bepaalde dat Masmeijer direct terug naar de gevangenis moet.

Volgens de rechter staat vast dat Masmeijer betrokken was bij de invoer van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. De voormalig NCRV-televisiester heeft er volgens de rechter als opdrachtgever voor gezorgd dat de pallet bananen waar de drugs in was verstopt werd opgehaald in de haven. Het levert hem een veroordeling op voor drugsimport, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

De rechter motiveert niet waarom de straf hoger uitvalt dan de eis maar wijst alleen naar de ernst van de feiten zoals de waarde van de cocaïne (23 miljoen euro) en het gewelddadige karakter van de internationale drugsbende. De rechtbank denkt dat Masmeijer alleen voor zijn eigen gewin heeft meegedaan en gelooft niet dat hij financieel aan de grond is geraakt.

Reactie

Zijn advocaat Kris Vincke zei in een eerste reactie dat de hoge straf een schok zal zijn voor de voormalig presentator. ''Hij heeft dit zeker niet verwacht. Hij heeft altijd stellig ontkend en zijn hoofd in het zand gestoken maar ik heb hem voorbereid op een stevige veroordeling omdat er in het dossier ook bewijzen tegen hem staan.''

Of Masmeijer in hoger beroep gaat, is nog niet bekend, maar zijn advocaat gaat er vanuit dat hij dat wel wil. Eerder zei hij die beslissing over te laten aan zijn advocaat. "Ik ken jongens die bij mij in de gevangenis zaten, die kregen twee jaar en in hoger beroep vier jaar."

Masmeijer werd in 2014 aangehouden en zat daarna tien maanden in voorarrest. De uitspraak werd in september nog verzet, omdat de rechter langer nodig had om te bepalen over de zaak.

'Fake news'

De oud-presentator heeft in het verleden op verschillende manieren gereageerd op de verdenking van zijn betrokkenheid bij drugssmokkel. Zo ontkende hij eerst enige betrokkenheid, maar legde in mei toch een bekentenis af via zijn advocaat. Eind mei noemde hij de berichtgeving over zijn schuldbekentenis 'fake news'.

Wel zei hij "een paar mensen bij elkaar te hebben gebracht". "Het waren kennissen die in mijn zaak kwamen. Tot een neef van mijn vrouw aan toe. Die op een bepaald moment heel raar zijn gaan doen. Uit angst zijn ze gaan wijzen. Zo is men bij mij gekomen."

Televisie

De 56-jarige oud-presentator was vooral bekend in de jaren tachtig en negentig. Voor NCRV maakte hij programma's als Dinges en De Holidayshow. Na zijn tv-carrière verhuisde hij naar België, waar hij verschillende horecazaken opende.

Nick Dijkman schreef Masmeijers biografie Frank en Vrij die in september uitkwam. De oud-presentator vertelt daarin altijd al interesse te hebben gehad in 'foute figuren'. "Ik denk dat mijn bovengemiddelde interesse in dat soort mensen er ook voor heeft gezorgd dat ik bij heel het drugsproject betrokken ben geraakt."

SBS zond in september nog een tweedelige documentaire uit over Masmeijer. Daarin werd niet alleen de oud-presentator gesproken, maar ook familieleden, vrienden en dochters.