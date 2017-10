Rose McGowan beschuldigt Harvey Weinstein van verkrachting

De tweet was gericht aan Amazon-baas Jeff Bezos. Hem wilde ze vertellen dat het hoofd van zijn studiotak niets deed nadat ze hem op de hoogte had gebracht van de verkrachting.

De Charmed-actrice schrijft ook dat een programma waar zij voor Amazon aan werkte afketste, nadat ze het bedrijf had gevraagd niet met Weinstein te werken.

Uit het verslag wordt niet duidelijk over welke projecten ze het heeft. Volgens CNN wilden McGowan en Amazon beide niet reageren.

Het hoofd van Amazon Studios, Roy Price, werd later op donderdag wel op non-actief gezet, maar dat leek te gaan om een andere zaak, waarin een producent van de serie The Man In The High Castle hem beschuldigt van seksueel wangedrag.

Afkoopsommen

In het artikel waarin The New York Times vorige week onthulde dat Weinstein verschillende seksbeschuldigingen heeft afgekocht, schrijft de krant dat de studiobaas McGowan in 1997 100.000 dollar betaalde om af te zien van een aanklacht na een incident in een hotelkamer. In de deal zou een geheimhoudingsclausule hebben gestaan.

Volgens Vulture is zij degene die op het laatste moment niet meewerkte aan een zelfde soort artikel van The New Yorker, omdat ze bang was voor de juridische gevolgen.