Amazon stuurt studiobaas weg na beschuldiging van seksuele intimidatie

De vrouw, Isa Hackett, de dochter van science-fictionauteur Philip K. Dick, heeft tegen Hollywood Reporter verklaard dat Price (51) haar in 2015 ongepast heeft benaderd.

Tijdens een taxirit naar een feestje van Amazon zou Price Hackett meerdere keren hebben geprobeerd over te halen seks met hem te hebben. Hoewel ze hem vertelde dat ze lesbisch en gelukkig getrouwd was, bleef hij ook na aankomt aandringen.

Daarnaast zou de studiobaas de beschuldigingen van een actrice van seksueel misbruik door filmproducent Harvey Weinstein genegeerd hebben.

Weinstein

Rose McGowan, een van de actrices die het misbruik door Weinstein in The New York Times aan de orde had gesteld, verklaarde dat ze Price had verteld over haar aanranding door de filmproducent. Met die informatie zou de studiobaas echter niets hebben gedaan.

Amazon liet weten dat de studio de gezamenlijke producties met het productiebedrijf van Weinstein heroverweegt.