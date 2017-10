Politie Londen en New York starten onderzoek naar Harvey Weinstein

De politie Londen onderzoekt een specifieke beschuldiging van seksueel misbruik. In New York wordt bekeken of er nog meer aanklachten zijn jegens Weinstein dan die inmiddels zijn gedaan, meldt The Guardian.

Zij heropenen een onderzoek uit 2004 en roepen eventuele andere slachtoffers op om zich ook te melden. Volgens een woordvoerder is de hoop gevestigd op aanvullende beschuldigingen en informatie over deze oude zaak om alsnog vast te kunnen stellen of er strafbare feiten zijn gepleegd.

In oktober 2017 publiceerde The New York Times een groot artikel over seksuele intimidatie over een periode van dertig jaar door Harvey Weinstein. Tientallen medewerkers zouden geweten hebben van het gedrag van Weinstein.

Ontkend

Steeds meer vrouwen spreken zich uit in de media als slachtoffer, onder wie de bekende actrices Angelina Jolie, Cara Delevingne en Gwyneth Paltrow. Drie van de beschuldigingen zouden gaan om verkrachting, de rest loopt uiteen van aanranding tot ongepaste voorstellen door Weinstein. De studiobaas heeft de aanklachten ontkend en zegt dat hij geen seksueel contact heeft gehad waarbij wederzijdse toestemming ontbrak.

Weinstein werd zondag met onmiddellijke ingang ontslagen als ceo van het door hem mede-opgerichte productiebedrijf The Weinstein Company. In Hollywood en in de Amerikaanse media is met ontsteltenis en afkeuring gereageerd op de aantijgingen aan het adres van Weinstein.

Woensdag werd bekend dat Georgina Chapman, de echtgenote van Weinstein, wil scheiden van haar man. "Mijn hart doet zeer voor al die vrouwen die enorme pijn hebben geleden vanwege deze onvergeeflijke daden. Ik heb ervoor gekozen mijn man te verlaten", schrijft de 41-jarige Chapman in een verklaring aan People.