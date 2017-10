Giel Beelen betreurt felle reacties na rijden onder invloed

Beelen zat afgelopen november met te veel alcohol in zijn bloed achter het stuur. Hij kreeg zes maanden rijontzegging, waarvan vijf voorwaardelijk. Toen de Veronica-dj daartegen in beroep ging, werd hij het mikpunt van felle kritiek.

Volgens hem is de situatie echter enigszins ingewikkeld: "Ik ben in vijf jaar tijd twee keer gepakt voor rijden onder invloed. In zo'n geval wordt je rijbewijs ongeldig. Dat vind ik een fucking goede regel", stelt Beelen.

"Maar ik ben in hoger beroep gegaan. Waarom? Ik moest verplicht een cursus doen, daarvoor heb ik een rijbewijs nodig. Maar als ik niet in hoger beroep ga, raak ik mijn rijbewijs kwijt. Die rechter bood het aan. Hij zei dat ik in hoger beroep moest gaan."

Beelen heeft zijn theorie-examen recentelijk gehaald. "In ongeveer zes pogingen. Als ik van de instructeur mag afrijden, zeg ik tegen de rechter: 'Ik ga niet langer in hoger beroep.' Een week later is mijn rijbewijs ongeldig en mag ik afrijden."

Relativeren

Beelen kan de kritiek die hij ontving echter ook wel relativeren: "Ik vind het niet erg dat mensen me een lul vinden, maar laat ze dat wel op basis van de juiste redenen vinden."

"Ik voelde wel de behoefte om het helemaal uit te leggen, maar ik merk dat het me ook nu niet echt lukt. Het is een ingewikkeld verhaal. Ik denk dan al snel: laat maar."

Leven beteren

Beelen, die in het verleden ook meerdere malen voor te hard rijden op de bon werd geslingerd, zegt dat hij bezig is zijn leven te beteren.

"Ik ben echt niet roomser dan de paus, maar ik drink nooit meer als ik moet rijden. Ik denk ook niet: 'Ik kan er wel eentje.' Nee, ik ken mezelf. Mijn vriendin heeft me dit opgedragen en ik ben het helemaal met haar eens. Ik heb duidelijkheid nodig en dan kun je dus beter zeggen: 'Ik drink nooit!'"

Over de bewuste avond in november zegt de 'shockjock': "Ik kwam terug van een kookcursus waar je zelf de wijn mocht inschenken. Nou ja, ik zeg je eerlijk dat ik niet het gevoel had dat ik stond te tollen. (…) Ik zat er niet heel veel overheen, maar wel te veel. Dat is gewoon echt niet goed."