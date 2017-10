Carrie Fisher waarschuwde Daisy Ridley voor aandacht door Star Wars

De in 2016 overleden actrice beval Ridley, die in Star Wars: Episode VIII het personage Rey speelt, aan om selectief te zijn in haar keuze voor potentiële geliefden.

Ook regisseur J.J. Abrams waarschuwde de 25-jarige actrice vooraf hoeveel impact het meedoen in een Star Wars-film op haar leven zou hebben. "Dit is geen rol in een film. Dit is een religie voor mensen. Het verandert alles op een niveau waar je nu nog geen idee van hebt."

Achteraf denkt Ridley dat ze er toch nog te makkelijk over gedacht heeft, zo vertelt ze aan Vogue. "Ik schudde toen 'ja', maar ik had geen idee. Je weet niet waar je aan begint."