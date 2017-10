Actrice Katja Herbers vindt het 'best moeilijk' in Amerika te werken

In gesprek met De Telegraaf vertelt de 36-jarige actrice dat ze Nederland "het leukste land" vindt. "Daar ben ik het gelukkigst. Met m'n hond, mijn familie en mijn vrienden."

Herbers, die eerder speelde in Manhattan en nu te zien zal zijn in Westworld, zegt mede daarom selectief te zijn in de rollen die ze kiest. "Ik wil alleen spelen in goede series waar ik zelf ook naar zou willen kijken. Dat is mijn criterium."

In Westworld heeft de Nederlandse actrice een vaste rol. "Erg leuk dat ik daarin voor een Amerikaanse doorga, wat al heel lang een stille wens was. Om met topacteurs als Anthony Hopkins te mogen spelen, is daarnaast natuurlijk ook een enorme kick."