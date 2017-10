Jennifer Lopez presenteert benefiet voor Puerto Rico

De zangeres en haar vriend Rodriguez nemen de presentatie vanuit Los Angeles voor hun rekening, terwijl haar ex-man Anthony de optredens in Miami aan elkaar praat.

De eerste twee uur van de benefietavond worden uitgezonden op de Spaanstalige zenders Univision en Telemundo. In het laatste uur neemt NBC het over en gaat de show in het Engels verder.

Het drietal kan rekenen op medewerking van een lange lijst artiesten. In Miami treden onder meer Daddy Yankee en DJ Khaled, op, terwijl op de locatie in Los Angeles Demi Lovato, Maroon 5, Ricky Martin, Gwen Stefani, Stevie Wonder, Chris Martin, Jamie Foxx en Mary J. Blige een muzikale bijdrage komen brengen.

Andere artiesten die meewerken aan het programma, dat One Voice: Somos Live zal heten, zijn onder meer Christina Aguilera, Gina Rodriguez, Ryan Seacrest, Selena Gomez, Diddy, Heidi Klum en Kim Kardashian.