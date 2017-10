Taylor Swift komt met eigen app voor fans

In een filmpje op YouTube toont Swift wat screenshots van de app. Ze zal daarop exclusieve foto's en video's delen, maar fans kunnen er volgens de promo ook met elkaar in contact komen en muziek van Taylor luisteren. Ook zijn er stickers en speciale emoji's, Taymojis, te verzamelen.

Het is niet duidelijk of en hoeveel fans moeten betalen voor de app en of er in-app-aankopen worden ingebouwd.

"Ik denk dat jullie dit heel leuk gaan vinden", zegt de 27-jarige zangeres in het spotje, om daarna te grappen. "Ik bedoel dat hoop ik tenminste. Dat zou wel mijn voorkeur hebben."

Kimoji's

Voor steeds meer sterren zijn eigen apps een nieuwe bron van inkomsten. Het telefoonspelletje Kim Kardashian: Hollywood werd meer dan 40 miljoen keer gedownload en leverde ongeveer 80 miljoen dollar (67 miljoen euro) op, waarvan de realityster volgens analisten tussen de 35 en 45 procent in haar zak stak.

Haar gepersonaliseerde emoji's, de Kimoji's, brachten volgens de New York Post in de momenten na de lancering, eind 2015, een miljoen dollar per minuut in het laatje.