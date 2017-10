Natasha Bedingfield in verwachting van eerste kind

De Unwritten-ster maakte het nieuws zelf bekend via social media. "Matt en ik zijn door het dolle heen om met jullie te delen dat we een nieuw klein leven de wereld in gaan brengen. We kunnen niet wachten om dit samen mee te maken", schreef de zangeres bij een foto, waarop al een flinke babybuik te zien is.

Tegenover The Sun verklaart Bedingfield: "Moeder worden is iets waar ik altijd van heb gedroomd, maar het voelde heel lang als iets voor in de toekomst. Nu mijn buik echt begint te groeien, dringt het langzaam tot me door dat dit nu echt gebeurt."

De zangeres en haar echtgenoot leerden elkaar in 2008 kennen. Een jaar daarna stapten ze in het huwelijksbootje. Het stel maakte niet bekend wanneer ze hun baby precies verwachten.