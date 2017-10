Cara Delevingne openhartig over ervaring met Harvey Weinstein

Delevingne (25) schrijft dat ze, toen ze net begon met acteren, een telefoontje ontving van Weinstein. "Hij belde me en vroeg of ik met de vrouwen met wie ik in het openbaar verscheen, ook mee had geslapen. Het was een vreemd en oncomfortabel telefoontje..." Ze hing dan ook snel op en beantwoordde geen enkele vraag van hem.

"Voordat ik op kon hangen, zei hij nog dat als ik lesbisch was of ervoor had gekozen om met een vrouw in het openbaar te verschijnen, ik nooit een rol als heterovrouw zou krijgen of het überhaupt zou maken als actrice in Hollywood."

Cara Delevingne vertelt dat ze hem twee jaar na dat telefoontje tegenkwam bij een bijeenkomst over een aankomende film. Zijn assistent vertelde haar daar dat Weinstein met haar wilde praten. "Hij schepte op over alle actrices met wie hij naar bed was geweest, hoe goed hij was geweest voor hun carrières en vertelde allerlei ongepaste, seksitische dingen over hen. Hij nodigde me daarna uit in zijn hotelkamer, maar dat wilde ik niet." Toen Delevingne vroeg naar een auto, vertelde Weinsteins assistent dat die er niet zou komen en dat Delevingne naar de kamer van de filmproducent moest gaan.

Zoenen

"Ik was zo bang, maar hoopte dat ik de situatie verkeerd inschatte", schrijft Delevingne op Instagram. "Toen ik de kamer in kwam, was er een andere vrouw. Weinstein vroeg ons elkaar te zoenen." De actrice dacht door te vertellen dat ze goed kan zingen, de situatie beter te maken. Daarom begon ze met een lied. "Ik dacht dat het de situatie professioneler zou maken, een soort auditie. Ik was zo nerveus."

Nadat Delevingne klaar was met zingen, wilde ze de kamer verlaten. Volgens de actrice probeerde Weinstein haar toen bij de deur te zoenen. "Het lukte me om hem te stoppen en ik heb later wel een rol in zijn film gekregen. Ik denk nog steeds dat ik die rol heb gekregen door wat er gebeurd is. Sindsdien voel ik me heel slecht dat ik de film gedaan heb, het voelde alsof ik de rol niet verdiende."

Delevingne zegt er niet bij om welke rol het gaat, maar recentelijk was ze nog te zien in Tulip Fever, geproduceerd door Weinstein.

"Ik heb erg getwijfeld om me hierover uit te spreken, ik wilde zijn familie geen pijn doen. Ik voelde me schuldig, alsof ik iets verkeerd had gedaan en ik was doodsbang dat dit bij zoveel vrouwen die ik ken, is gebeurd, maar dat niemand ooit iets zou zeggen omdat ze bang zouden zijn."

Seksuele intimidatie

Maandag werd bekend dat Weinstein was ontslagen door The Weinstein Company. Het ontslag volgde na meerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie van vrouwelijke medewerkers.

Weinstein geldt in Hollywood als een van de meest invloedrijke producenten. Zo produceerde zijn bedrijf succesvolle films zoals The King's Speech, Pulp Fiction en Good Will Hunting.

De politie en het Openbaar Ministerie in New York lieten dinsdag weten dat in 2015 onderzoek is gedaan naar Weinstein. Dat gebeurde na een beschuldiging dat hij een vrouw had misbruikt. De autoriteiten vonden echter onvoldoende bewijs om de producent te vervolgen.