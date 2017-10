Arthur Japin wil niet meer acteren in het theater

Japin stond zes jaar geleden voor het laatst op de planken in Veel gedoe om niks van William Shakespeare. Het was de eerste maal in ruim een kwart eeuw dat de schrijver in een toneelvoorstelling acteerde. Verder was Japin te zien in series als Flodder en Onderweg naar morgen.

"Ik werd laatst gevraagd voor iets anders in het theater", bekende Japin. "Ik heb heel lang nagedacht, maar toch nee gezegd. Ik zou geen ja meer zeggen tegen een rol in een toneelstuk." Over de reden stelde de schrijver: "Toen ik Shakespeare speelde, wist ik weer waarom ik vroeger acteur wilde worden. En ik wist ook weer waarom ik het niet wilde. En dat gevoel was sterker."

Verder noemde hij Harry Mulisch de beste Nederlandse schrijver ooit en vertelde hij dat Anna Karenina in zijn ogen het beste boek ooit is. Japin was te gast vanwege de publicatie van zijn nieuwe boek Kolja, over de vriendschap tussen een doofstomme jongen en de broers Modest en Pjotr Iljitsj Tsjaikovsky.