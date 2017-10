Acteur Terry Crews vertelt over seksuele intimidatie na Weinstein-schandaal

"Dit Harvey Weinstein-schandaal geeft me PSTD (posttraumatische stressstoornis, red.)", aldus de 49-jarige Brooklyn Nine Nine-acteur. "Want dit is mij ook overkomen."

In de reeks berichten zegt Crews dat hij op een feestje in het bijzijn van zijn vrouw in zijn kruis werd gegrepen door een Hollywood-topman. Hij laat weten dat hij de behoefte voelde om zijn belager fysiek pijn te doen, maar dat hij dit niet deed omdat hij bang was in de gevangenis te belanden.

"De volgende dag heb ik met iedereen gepraat van wie ik wist dat ze ook met hem werkten. Ik werd door hem gebeld en hij betuigde zijn spijt, maar er werd niet uitgelegd waarom hij het precies deed."

Carrière

De acteur vertelt in zijn reeks berichten dat hij het incident niet naar buiten besloot te brengen, omdat hij vreesde dat dit het einde van zijn Hollywood-carrière zou betekenen. "Daarom begrijp ik ook waarom de vrouwen die dit overkomen is hun verhaal niet delen. Wie gaat je geloven? Wat zijn de gevolgen? Zal je nog werk hebben?"

"Harvey Weinstein is niet de enige dader. Hopelijk zorgt mijn verhaal ervoor dat andere schuldigen worden afgeschrikt en dat slachtoffers de moed krijgen om met hun verhaal naar buiten te komen."