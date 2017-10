Touriya Haoud wil geen relatie met ex Sylvie Meis

Het 40-jarige model vertelt in gesprek met Grazia dat de twee elkaar leuk vinden en met elkaar daten, maar dat er van meer geen sprake is. "En nee, ik ben niet verliefd op hem."

Haoud vergelijkt haar relatie met Zarka met haar huwelijk met Greg Vaughan, die haar ook niet gelukkig kon maken omdat ze andere dingen wilden in het leven. "En die fout ga ik niet nog eens maken. Ik geloof nog steeds in de ware en de volgende relatie die ik aanga moet voor de rest van mijn leven zijn. En nogmaals: dat gaat voor mij met Guillaume niet lukken."

Het model verzekert het blad er van dat ze niet wist dat Guillaume de ex is van Meis, met wie Haoud jarenlang goed bevriend was, maar inmiddels ruzie mee heeft. "Je moet me geloven als ik zeg dat ik niet wist dat hij Sylvies ex is toen ik hem ontmoette."

Haoud zegt niet hoe lang ze nog van plan is met Zarka te daten, maar vindt het wel leuk om samen met hem dingen te doen. "Wat ik dan wel in hem zie? Laat ik het zo zeggen: he's attractive!"