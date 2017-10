'Emma Roberts is reden breuk Hayden Christensen en Rachel Bilson'

Bilson zou berichtjes hebben gevonden op de telefoon van Christensen tussen hem en Roberts, aldus de bronnen. De inhoud van de tekstberichten deed de 36-jarige O.C.-actrice vermoeden dat hij vreemd is gegaan.

Hayden Christensen en Rachel Bilson zijn sinds september uit elkaar. Het stel leerde elkaar kennen op de set van de film Jumper en was tien jaar lang samen. Ze hebben een dochtert van 2 jaar oud, genaamd Briar.

Ingewijden zeggen dat er geen kans is dat de twee het goedmaken. "Ze zijn er helemaal, officieel, klaar mee", aldus de bron. "Zij woont full-time in Los Angeles en hij in Toronto."

Emma Roberts heeft een langdurige knipperlichtrelatie met acteur Evan Peters. Eind 2013 kondigden de twee aan verloofd te zijn, maar in juni 2015 gingen ze plots uit elkaar. Twee maanden later werden ze weer samen gezien maar in mei 2016 ging het weer uit. In november vond weer een hereniging plaats.