Echtgenote Harvey Weinstein verlaat filmproducent na beschuldigingen

"Mijn hart doet zeer voor al die vrouwen die enorme pijn hebben geleden vanwege deze onvergeeflijke daden. Ik heb ervoor gekozen mijn man te verlaten", schrijft de 41-jarige Chapman in een verklaring aan People.

De Britse mode-ontwerpster vraagt om met rust te worden gelaten. "De zorg voor mijn jonge kinderen is nu mijn eerste prioriteit en ik vraag de media mijn privacy te respecteren", sluit ze de verklaring af.

Kort nadat The New York Times het verhaal over de jarenlange ongewenste intimiteiten van de Hollywoodproducent naar buiten bracht, zei Weinstein tegen de New York Post dat Chapman hem niet liet vallen. "Ze staat 100 procent achter me. Georgina en ik hebben het er uitgebreid over gehad", zei de producent destijds.

Ontslag

Harvey Weinstein werd zondag met onmiddellijke ingang ontslagen als ceo van het door hem mede-opgerichte productiebedrijf The Weinstein Company. In Hollywood en in de Amerikaanse media is met ontsteltenis en afkeuring gereageerd op de aantijgingen aan het adres van Weinstein.