Harvey Weinstein nu ook beschuldigd van verkrachting

Drie vrouwen hebben met een journalist van The New Yorker over hun ervaringen met Weinstein gesproken. Eén van hen is de Italiaanse actrice Asia Argento.

Argento beschrijft hoe Weinstein haar twintig jaar geleden dwong tot orale seks, "ondanks haar herhaaldelijke verzoeken om te stoppen".

Argento durfde lang niets te zeggen over het incident, omdat ze bang was dat de producent "haar kapot zou maken". In totaal zouden drie vrouwen, waaronder Argento en voormalig actrice Lucia Evans door Weinstein zijn verkracht. Ze zouden zijn gedwongen tot orale en vaginale seks.

Gwyneth Paltrow

Ook actrice Gwyneth Paltrow zegt misbruikt te zijn door filmproducent Harvey Weinstein. Dat stelt zij dinsdag in een interview in The New York Times.

Toen hij haar had gecast voor de Jane Austen-verfilming, moest de toen 22-jarige Paltrow naar zijn hotelkamer komen, vertelt ze. Hij begon haar aan te raken en sommeerde haar naar de slaapkamer te gaan om hem te masseren.

Paltrow ging niet in op zijn avances en vertelde het verhaal aan Brad Pitt, met wie zij toen een relatie had. Pitt confronteerde Weinstein met haar verhaal. Daarna zei de producent haar dat zij nooit meer iemand over het incident mocht vertellen.

Angelina Jolie

Paltrow, die een paar jaar later een Oscar won voor het door Weinstein geproduceerde Shakespeare in Love, is niet de enige actrice die een boekje opendoet in The New York Times. Ook Pulp Fiction-ster Rosanna Arquette en Angelina Jolie zeggen soortgelijke ervaringen te hebben gehad.

"Ik heb een slechte ervaring gehad met Harvey Weinstein en heb besloten nooit meer met hem te werken”, laat Jolie per e-mail weten. “Ik heb ook anderen gewaarschuwd het niet meer te doen. Dit soort gedrag tegenover vrouwen is onacceptabel."

Seksuele intimidatie

Maandag werd bekend dat Weinstein was ontslagen door The Weinstein Company. Het ontslag volgde na meerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie van vrouwelijke medewerkers.

Weinstein geldt in Hollywood als een van de meest invloedrijke producenten. Zo produceerde zijn bedrijf succesvolle films zoals The King's Speech, Pulp Fiction en Good Will Hunting.

De politie en het Openbaar Ministerie in New York lieten dinsdag weten dat in 2015 onderzoek is gedaan naar Weinstein. Dat gebeurde na een beschuldiging dat hij een vrouw had misbruikt. De autoriteiten vonden echter onvoldoende bewijs om de producent te vervolgen.