Roxeanne Hazes sloeg man die vader beledigde 'helemaal in elkaar'

Dat vertelt de zangeres in gesprek met Vice. "Toen ik een jaar of vijftien was, zat ik in de bioscoop en ik hoorde iemand achter mij hele lelijke dingen zeggen over mijn vader."

Toen ze de man aansprak op het feit dat het over haar eigen vader ging, ging hij volgens de 24-jarige Hazes alleen maar door. "Hij zei dat mijn vader een alcoholist was, en dat het maar goed was dat hij dood is. Toen werd het zwart voor mijn ogen en ramde ik die man met alle kracht die ik in me had. Ik heb hem helemaal in elkaar geslagen."

Hoewel de zangeres geen spijt heeft van haar actie, denkt ze naar eigen zeggen niet dat ze nu nog steeds zo zou reageren. "Eerder verbaal, denk ik."

Liefdesverdriet

In het openhartige interview zegt Hazes verder dat ze een moeilijke periode achter de rug heeft. De afgelopen drie jaar zouden zwaar voor de zangeres zijn geweest. "Liefdesverdriet kan heel heftig zijn, en dat doet gewoon heel veel pijn. Maar gelukkig ben ik een muzikant, en mag ik daarover schrijven."

Hazes laat weten sinds een jaartje "echt helemaal happy te zijn", nu ze verloofd is met haar vriend Erik Zwennes. Hun huwelijk staat gepland voor herfst volgend jaar.

Eind augustus werd bekend dat ze dit seizoen de huisband van De Wereld Draait Door is. De 24-jarige Hazes draait al jaren mee in de muziekwereld en stond al vaak op het podium met muziek van haar vader, maar begon pas twee jaar geleden met het schrijven van eigen nummers.