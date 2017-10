Humberto Tan bevestigt nog bij partner te zijn

In RTL Late Night was Mattie Valk te gast die vertelde over zijn ruzie met voormalig collega Wietze de Jager. Tijdens de uitzending zei Valk een "kutzomer" te hebben gehad.

"Ik ken het", aldus Tan, waarop Valk zei "blij" te zijn dat hij het leed met Tan kon delen. "Nou ja, ik zit. Ik ben nog bij mijn partner voor de rest. Dus dat is anders, maar ik snap dat als je uit elkaar gaat, en de wereld kijkt mee, dat dat niet leuk is."

Het is de eerste keer dat de presentator zo direct reageert op de geruchten van problemen binnen zijn relatie met de moeder van zijn drie kinderen. Hoewel de geruchten al sinds maart gaan, heeft Tan nooit bevestigd dat hij een affaire met Stax had, of dat hij problemen in zijn relatie had.