Ex-vrouw Donald Trump benijdt Melania niet

In haar boek Raising Trump schrijft de 68-jarige Ivana Trump over haar leven met Donald Trump en het opvoeden van hun drie kinderen. Ook schrijft ze geen problemen te hebben met Melania, die de derde echtgenote van de huidige president van de Verenigde Staten is.

"Waarom zou ik? Zij is niet degene die mijn huwelijk verpestte", aldus Ivana Trump. Haar huwelijk eindigde in 1992 na vijftien jaar toen bleek dat Donald Trump een affaire had met Marla Maples. Later trouwde hij met Maples om in 1999 van haar te scheiden. In 2005 trouwde Donald Trump met Melania.

'First lady'

In een gesprek met Good Morning America grapte Ivana Trump maandag dat zij "de first lady" is, omdat zij de eerste echtgenote van de huidige president is. De opmerking werd haar niet in dank afgenomen door Melania Trump.

"Deze uitspraken van een ex-vrouw hebben duidelijk geen betekenis en zijn alleen bedoeld om aandacht te vragen. Mevrouw Trump heeft het Witte Huis tot een thuis gemaakt voor de president en hun zoon Barron. Ze is trots op haar rol als first lady. Ze gebruikt die titel om kinderen te helpen en niet om boeken te verkopen", aldus het Witte Huis in een reactie.