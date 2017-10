Doutzen Kroes 'omarmt' ouder worden

"Ik denk er wel veel over na en over wat het met me gaat doen en ik vraag me af hoe ik me dan ga voelen. Maar uiteindelijk kom ik tot dezelfde conclusie: dat het het allerbelangrijkste is dat je zelfverzekerd bent over wie je als persoon bent", aldus het nu 32-jarige model in gesprek met Cosmopolitan.

Kroes was als tiener heel onzeker, maar voelt zich tegenwoordig zelfverzekerd. "Als je ouder bent, ben je meer jezelf en durf je meer te staan voor bepaalde dingen. Ik ben als persoon gegroeid."

Het model zegt niet haar "kracht" te halen uit likes en berichten op sociale media, maar dat het zeker voordelen heeft voor haar zelfvertrouwen. "Vooral als je als moeder net na je zwangerschap en bevalling weer voor de camera mag staan. Als mensen dan zeggen: 'Oh wat zie je er goed uit', dan werkt dat heel positief, waardoor je je echt beter voelt."