Tatum Dagelet heeft nu geen tijd voor de liefde

''Ik werk momenteel aan drie tv-programma's en heb een rol in een kinderfilm: Familie Slim. En ondertussen heb ik ook nog een dochter van vijftien waar ik mijn handen aan vol heb'', legt Dagelet het tijdgebrek aan VIVA uit.

En ook al zou ze tijd hebben voor de liefde, dan blijft daten een ingewikkeld verhaal op haar leeftijd, zegt ze. ''Het lijkt me leuk weer eens met iemand te daten, maar dat is best ingewikkeld. Daten is moeilijk op mijn leeftijd. Ik ben 42 en alle leuke mannen zijn óf 25 óf getrouwd. De dates liggen bepaald niet voor het oprapen.''

In bed met

Om die reden stelt Dagelet voor een nieuwe 'In bed met'-serie te maken voor VIVA. Jarenlang interviewde ze voor het blad bekende mannen liggend in bed. En daarbij werd weleens geflirt. Zo vond de presentatrice acteur Michiel Huisman erg charmant. ''Hij was zo bijzonder, lief, eerlijk, nuchter. En knap, niet normaal.''

Met Waldemar Torenstra kwam het zelfs bijna tot een date. ''Ik was meteen helemaal weg van hem.'' Maar toen de acteur eindelijk met een datum kwam, was Tatum net verliefd geworden op een ander. ''En een paar maanden later kreeg hij wat met Sophie Hilbrand. Je zou kunnen zeggen dat Waldemar en ik elkaar echt zijn misgelopen.''