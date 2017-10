Bij inbraak woning actrice Rachel Bilson is voor 50.000 dollar aan spullen gestolen

Volgens de lokale politie zijn de inbrekers vrijdagavond de woning van de 36-jarige actrice binnengeslopen, kort nadat zij het huis had verlaten. Bilson vertrok om 22:00 en kwam rond 2:00 's nachts thuis.

Ze trof de woning compleet overhoop gehaald aan. De dieven zijn volgens de politie via een glazen deur, die niet op slot zat, het huis binnengegaan en hebben in korte tijd schoenen, handtassen, merkkleding en juwelen gestolen.

Het is niet de eerste keer dat de O.C.-actrice is beroofd. In 2009 werd ze slachtoffer van een inbraak door een bende die destijds de woningen van meerdere sterren in Los Angeles beroofde.

Bilson woonde nog maar een maand in Los Angeles. In september werd bekend dat haar relatie met acteur Hayden Christensen op de klippen is gelopen. De twee waren tien jaar samen en woonden in Toronto.