Zarayda Groenhart (35) moeder geworden van meisje

Dat meldt de presentatrice op Instagram.

Bij een foto van haar pasgeboren dochter schrijft Groenhart: "Heerlijk even in een cocon gezeten met dit kleine wonder. Ik moet mezelf nog elke dag in m'n arm knijpen dat ze er echt is. Wat een liefde, wat een wonder. Een intens mooi avontuur. Welkom lieve Eleia!!"

Groenhart verliet in het najaar van 2012 BNN na ruim vijf jaar. Ze werd bekend met de presentatie van programma's als Try Before You Die, Spuiten en slikken, URBNN en 24/7. Na haar vertrek bij de publieke omroep was ze nog te zien in Wie is de mol?. Tegenwoordig runt Groenhart haar eigen online onderneming theWhyGirl, een media academie voor creatieve ondernemers.