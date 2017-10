Carice van Houten gaat pragmatischer door het leven na geboorte zoontje

''Volle tassen bij de kassa, de pinpas erdoorheen, dan ben ik on top of the world. Maar ik kan mezelf niet langer voor de gek houden; het werkt niet meer.''

Op dat soort momenten moet ze aan haar overleden vader denken. ''Het draaide bij hem niet om geld en spullen. Hij had alleen maar respect voor mensen met kennis. Of met een sarcastisch gevoel voor humor. Ik wil weer meer in zijn geest gaan leven'', zegt ze in een interview in Harper's Bazaar.

Niet samenwonen

Vorig jaar augustus verwelkomde Van Houten samen met acteur Guy Pearce zoontje Monte. Van Houten woont in Amsterdam met Monte, terwijl Pearce in Australië woont.

''We kennen elkaar nog niet zo lang. We wonen niet samen. We zien elkaar zo veel mogelijk, maar we hebben een heel ingewikkeld patroon van leven; we werken los van elkaar, onregelmatig, in verschillende landen. Het is logistiek een ingewikkelde puzzel die ook steeds verschuift. Nou ja, never a dull moment.''

Vorig jaar vierde Van Houten haar veertigste verjaardag, maar leeftijd interesseert haar 'geen hol'. Wel vindt ze dat haar lichaam niet meer is wat het was na haar zwangerschap en bevalling. Daarom durft ze ook niet te zeggen of ze ooit nog naakt voor de camera verschijnt.

Blubberbuik

''Maar goed, dan zie ik nu mijn blubberbuik - die one pack - met zo'n mooie streep erdoor. Nou ja, ik ga toch nooit meer in bikini, haha.''

De actrice vindt dat schoonheid relatief wordt. Zo vindt ze haar borsten minder mooi door de borstvoeding, maar ermee stoppen wil ze nog niet.

''Het is het begin van het loslaten van je kind, letterlijk. Eerlijk gezegd is dat moeilijk voor me en dat had ik nooit van mezelf gedacht.''

Want van Monte krijgt ze elke dag ''een injectie liefde waar je u tegen zegt''. ''Daarom vind ik het ook zo moeilijk om te stoppen met borstvoeding. Vanwege die connectie, dat oogcontact tussen mijn zoontje en mij, dat is gewoon drugs.''

Natuurlijke motor

Dankzij haar zoontje heeft ze ''een natuurlijke motor'' gekregen. Van zichzelf kan Van Houten namelijk nogal lui zijn. ''Ik ben nooit iemand geweest die veel zin had in werk'', geeft ze toe.

''Ik hang niet iedere avond met mijn Amerikaanse agent aan de lijn. Als ik die één keer in het halfjaar spreek, is het veel. Nou, dan ben je niet ambitieus.'' Slagen in Hollywood zegt haar niet zo veel. ''Ik ken het daar wel, het exotische is er een beetje af.''