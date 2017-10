Filmproducent Weinstein ontslagen na beschuldiging van seksuele intimidatie

Dat heeft het bestuur van het bedrijf van Weinstein bekendgemaakt. Weinstein geldt in Hollywood als een van de meest invloedrijke producenten. Zo produceerde zijn bedrijf succesvolle films zoals The King's Speech, Pulp Fiction en Good Will Hunting.

"Vanwege nieuwe informatie over wangedrag van Harvey Weinstein die de laatste dagen is opgedoken, hebben we besloten hem per direct te ontslaan", valt te lezen in een verklaring van het bedrijf.

Het productiebedrijf stond al dagen onder druk om Weinstein te ontslaan. De 65-jarige CEO en mede-oprichter werd op 6 oktober al op non-actief gezet nadat The New York Times een artikel publiceerde waarin meerdere medewerksters en actrices Weinstein beschuldigden van seksuele intimidatie.

Ashley Judd

Actrice Ashley Judd is één van de mensen die naar buiten trad over de producent. "Ik heb heel vaak nee gezegd, op verschillende manieren en verschillende momenten", aldus Judd. "Maar hij kwam telkens bij me terug."

Zo zou Weinstein, gekleed in enkel een badjas, haar eens hebben gevraagd of ze hem wilde masseren of naar hem wilde kijken terwijl hij onder de douche stond. Acht vrouwen komen met soortgelijke verhalen. Weinstein zou bijna of totaal naakt bij hen verschijnen met de vraag om een massage of de vraag toe te kijken tijdens het baden.

Reacties

Naast Judd sprak ook Rose McGowan met The New York Times over Weinsteins ongewenste intimiteiten. Zij reageerde via Twitter op het ontslag van de producent. "Dank New York Times voor jullie geweldige werk. Jullie hebben levens gered."

Regisseur James Gunn (Guardians of the Galaxy) reageerde ook via het sociale medium: "Zelfs als 1/10 van deze verhalen waar is over Harvey Weinstein (en ik denk dat ze waar zijn), dan is het prima dat hij is ontslagen. Dit moet stoppen".

Gunn voegde eraan toe dat mensen die wisten van de jarenlange ongewenste intimidaties zich moesten schamen.

CNN-journalist Jake Tapper borduurde voort op die gedachte en vroeg: "Dus de partners van Weinstein, zoals filmmaatschappij Miramax, hadden geen idee wat er decennialang aan de hand was? En Weinstein heeft al die schikkingen met vrouwen uit eigen zak betaald?"