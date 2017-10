Lady Gaga draagt as van overleden vriendin

Dit weekend zou Sonja jarig zijn en de popster plaatste een serie foto's op Instagram om haar te herdenken. Op een van de foto's staat ze met een halsketting om, waarbij ze uitlegt: "Ik draag een beetje van Sonja's as om mijn nek, in een zwarte parel die haar man en weduwnaar Andre Debois aan me heeft gegeven."

Bij een andere foto schrijft de zangeres dat ze verdrietig op de bank zat maar dat het haar met behulp van wat vrienden toch is gelukt om een mooie roze jurk van mode-ontwerper Oscar de la Renta aan te trekken om Sonja's verjaardag te gaan vieren. "Dus dat doen we. Gekleed in het roze delen we chocolaatjes uit om aandacht te vragen voor borstkanker."

Eerder sprak de Amerikaanse al veel over Sonja, die ook voorkomt in een van haar nummers. Veel van haar fans zijn zodoende bekend met haar.