Nelly vrijgelaten na aanklacht om verkrachting

Het onderzoek naar de aanklacht tegen de 42-jarige rapper is nog in volle gang. Nelly werd zaterdag aangehouden nadat een vrouw zich bij de poltitie meldde. Zij claimt dat ze in de nacht van vrijdag op zaterdag door de rapper is verkracht in zijn tourbus.

De rapper reageert na zijn vrijlating op Twitter. "Ik ben geschokt door de valse beschuldiging. Ik ben volledig onschuldig. Ik heb er vertrouwen in dat duidelijk wordt dat ik het slachtoffer ben van een valse beschuldiging als de feiten boven tafel komen."

Later zei Nelly nog in een Tweet dat hij "alle juridische opties inzet om de claim te bestrijden".

TMZ meldt dat de rapper zijn concert in Washington van zaterdagavond heeft afgezegd.

Nelly is momenteel op tournee en is daarom in Washington. Er staan volgende maand twee optredens van Nelly gepland in Nederland.