Aaron Carter komt flink aan in afkickkliniek

"Van 52 naar 66 in slechts drie weken. Ik had tijd nodig om te helen. Dit is daar een direct resultaat van. Mijn gewicht is weer omhoog", twittert Carter bij een foto voor en na zijn gewichtstoename.

Het broertje van Backstreet Boy Nick Carter vertrok deze week uit de afkickkliniek, waar hij zich op 22 september meldde. Hij wilde afrekenen met zijn verslavingen nadat de politie die dag met spoed naar zijn huis was gegaan omdat ze een verontrustend telefoontje had ontvangen van iemand die vermoedde dat Carter onder invloed was.

Eerder dit jaar onthulde Carter dat hij een eetstoornis heeft. “Dat komt doordat ik op mijn negentiende kreeg te horen dat ik een middenrifbreuk heb. Ik heb er niet voor gekozen, wees aardig voor me”, zei hij destijds. De aandoening zou gevolgen hebben voor zijn eetlust.