Rapper Nelly aangehouden na aanklacht om verkrachting

De vrouw meldde zich zaterdag bij de politie. Ze claimt dat ze in de nacht van vrijdag op zaterdag door de rapper is verkracht in zijn tourbus.

Nelly werd daarop rond 7.00 uur plaatselijke tijd gearresteerd. Volgens TMZ zit de rapper nog in hechtenis.

Nelly is momenteel op tournee en is daarom in Washington. Het is nog maar de vraag of zijn optreden zaterdagavond in Ridgefield doorgaat. Er staan volgende maand twee optredens van Nelly gepland in Nederland.