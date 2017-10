Vrouw uit nieuwe beschuldiging onzedelijk gedrag filmbaas Harvey Weinstein

De journaliste presenteerde bij een lokale nieuwszender in New York en vertelt aan The Huffington Post dat ze Weinstein destijds tegenkwam in de hal van een restaurant dat gesloten was voor publiek. Hij begon te masturberen tot hij ejaculeerde.

Ze kon naar eigen zeggen nergens heen, omdat hij voor de enige uitgang stond.

Ze schrok van de ontmoeting en vertelde het aan vrienden. Ze kwam er nooit mee naar buiten, omdat ze in een relatie zat en bang was voor de macht die Weinstein had in de media. De advocaat van de producent, die veel invloed heeft in Hollywood, wilde niet reageren op het verhaal.

Deze week vertelden in The New York Times een aantal vrouwen door Weinstein onheus te zijn bejegend. Weinstein heeft verschillende advocaten in de arm genomen om de beschuldigingen aan te vechten.

Hij liet weten een groot deel van de beschuldigingen te ontkennen. Hij verklaarde wel dat zijn gedrag in het verleden 'een hoop pijn heeft veroorzaakt'. "Daarvoor bied ik mijn excuses aan. Ik probeer mijn leven te beteren, maar ik weet dat ik een lange weg te gaan heb."

De producent heeft zijn werk voorlopig neergelegd. In het verleden werkte hij mee aan films als Gangs of New York en Pulp Fiction.