De 35-jarige Lowes, die in Scandal de rol van Quinn Perkins speelt, plaatste op Instagram een foto van de voetjes van haar kind. ''We zijn dolblij om Albee Shapiro te mogen verwelkomen. We zijn gelukkig en gezond."

Lowes trouwde in 2012 met Shapiro. In mei vertelde ze in de show van Jimmy Kimmel dat ze in verwachting was.

In de Verenigde Staten begint Scandal zondag aan het laatste seizoen.