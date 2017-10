Narcos-acteur Boyd Holbrook wordt vader

Een fotograaf van People fotografeerde het paar in Los Angeles.

Tatiana Pajkovic is een Deense actrice. Haar laatste rol was in de film The Transporter Refueled, waarin ook Holbrook een rol had. De Deense speelt ook in The Predator. Die film verschijnt volgend jaar.

Het is niet bekend hoe lang de twee al een relatie hebben. De 36-jarige Holbrook, die vooral bekend is van zijn rol als DEA-agent Steve Murphy in de Netflix-serie Narcos, was tot het het najaar van 2014 verloofd met actrice Elizabeth Olsen. Het stel had drie jaar een relatie.