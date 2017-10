DWDD-tafeldame Fidan Ekiz gaat scheiden

Dat heeft Ekiz bevestigd aan Story.

"Mijn man en ik liggen in scheiding", vertelt de journaliste aan het blad. "We zijn niet meer samen. Die beslissing hebben we kortgeleden genomen. Dat is heel verdrietig."

Het journalistenechtpaar was sinds 2013 getrouwd en heeft een zoontje (3).

Naast tafeldame bij De Wereld Draait Door, is Ekiz bekend van haar documentaires Veerboot naar Holland en De Pen & Het Zwaard. Eerder werkte ze als redacteur bij Pauw & Witteman en als correspondent in Istanboel voor RTL Nieuws en verschillende kranten.

Duk was correspondent in Duitsland voor verschillende kranten en treedt regelmatig op in televisie- en radioprogramma's om de actualiteit in Duitsland en Rusland te duiden. Ook schreef hij meerdere boeken.