Roddeloverzicht: Verkeerde liefde voor Albert en Sylvie wilde prins Harry

We weten het allemaal echt wel: na regen komt zonneschijn, er is licht aan het einde van de tunnel en hoop doet leven, maar soms is het moeilijk om te blijven hopen als alles tegen lijkt te zitten. Als je net gedumpt bent is het onmogelijk te denken dat er een nieuwe liefde komt, als je net ontslagen bent is het onmogelijk te denken dat er een betere baan komt: optimistisch zijn is niet altijd makkelijk.

Als er dan voorbeelden voorbij komen van hoe goed het wél kan lopen, is dat meteen reden voor blijheid en een sprankje hoop. Zo werden we een paar weken geleden blij verrast door een verhaal in Story: Albert Verlinde zou weer verliefd zijn.

Albert werd daarmee meteen hét bewijs dat het helpt positief te blijven en dat er echt betere tijden volgen na een slechte periode. De musicalproducent en voormalig entertainmentdeskundige was dertien jaar lang samen met Onno Hoes, toen heel openbaar uitkwam dat de burgemeester hem bedroog: Onno bleek op Grindr te zitten en af te spreken met jonge mannen, de roddelprogramma's waren er maanden mee bezig en Albert had het heel moeilijk.

Na oktober 2014, toen het stel definitief besloot te gaan scheiden, bleef Albert duidelijk: hij bleef in de liefde geloven. Dat betaalde zich deze zomer uit toen Albert met zijn nieuwe, geheime, geliefde naar Portugal ging. Story was snel en concludeerde dat Albert weliswaar weer geluk had in de liefde, de liefde was nieuw. De vakantie zou hij namelijk hebben doorgebracht met Onno.

Dat nieuws werd niet bevestigd en dus was er voldoende reden voor roddelfotografen om Albert te achtervolgen en in de gaten te houden. Deze week leek daar dan eindelijk het antwoord: Albert is verliefd op Talpa-directeur Ramon Mesman. De twee werden samen op de foto gezet en als we ingewijden mogen geloven is er sprake van 'pril contact'.

Dat 'prille contact' bleek helemaal niet zo pril: Albert werkt samen met Ramon aan een nieuw tv-project. En hoewel het heel lief is dat Story Albert de liefde zo gunt, schrijft De Telegraaf dat Ramon hem die liefde zeker niet geeft. "Ramon zit middenin een relatie maar níet met Albert Verlinde."

Wie de liefde dan wel is, blijft gissen. De fotografen geven het ongetwijfeld niet zomaar op: iedereen wil de eerste foto van Albert en de man die écht zijn nieuwe liefde is.

Lekker thuis

Er zullen weinig mensen zo enorm druk zijn geweest als Yolanthe Sneijder-Cabau de afgelopen jaren. Niet alleen werd ze moeder van Xess-Xava, maar ook presenteerde ze verschillende programma's, opende een club op Ibiza en verhuisde van Istanbul naar Nice. Geen moment rust voor Yolanthe: er valt altijd iets te doen.

"Het gaat allemaal goed, maar ik heb wel veel achter elkaar gehad. Xess was drie maanden toen we begonnen met reizen voor Reunited. Ik deed De Nationale Verkeerstest, De Nationale Sekstest. Mijn stichting ernaast. Het was heel veel", aldus Yolanthe deze week in AD.

Nu zij en haar echtgenoot Wesley in Nice wonen, heeft Yolanthe eindelijk de tijd voor om bij te komen. En niet alleen zij vond dat nodig, ook haar voetballende man vond het wel eens tijd worden dat ze het wat rustiger aan ging doen.

"Wes zei: oké, als dat programma erop zit, wil ik graag dat je er iets meer bent voor het gezin", dus dat doet Yolanthe nu natuurlijk. "Daar ligt nu de focus, al komen er wel weer wat dingen aan. Maar het is fijn om tijd te nemen voor mijn gezin."

Die focus had ze de afgelopen tijd ook echt wel nodig, want Wesley is weer begonnen met voetballen en dus kwam het op Yolanthe aan om een huis voor het gezin te vinden, zo vertelde ze aan Story. "Mijn taak is om het allemaal bij elkaar te houden en het gemoedelijk te laten verlopen. Gelukkig is dat goed gegaan. Zolang Wesley, mijn zoon en mijn stiefzoon het fijn hebben, ben ik ook oké."

Yolanthe is even wat kritischer geworden op alles wat ze naast haar gezin nog doet, maar The Christmas Show van RTL kon er nog net bij in haar agenda. De presentatrice vliegt daarvoor heen en weer naar Nederland en doet dat voor het eerst zonder haar zoontje mee te nemen.

"Wesley zei: Je bent maar tweeënhalve dag weg, laat hem lekker hier. Dus hij is nu bij Wes en mijn zus. Dat is voor Xess ook fijner, want hij heeft er niets aan om vliegtuig in, vliegtuig uit te gaan. Toen we nog in Istanbul woonden, nam ik hem altijd mee vanwege de afstand. Maar als Wes me nu zou bellen dat ik thuis nodig ben, is het maar anderhalf uur vliegen."

Nu ze in Frankrijk wonen kan Yolanthe het allemaal iets makkelijker combineren. "Ik vond het superleuk om carrière in Turkije te maken, maar daardoor kon ik ook minder in Nederland doen. Nu kan ik me weer helemaal op Nederland focussen en mooie projecten voor volgend jaar inplannen." Vindt Wesley ongetwijfeld ook een prettige gedachte.

'America's sweetheart'

Donald Trump is nu ruim acht maanden president van de Verenigde Staten en maakt zich met de dag minder geliefd, als we Hollywoodsterren mogen geloven in elk geval. George Clooney, Miley Cyrus en Kim Kardashian zijn onder de sterren die weinig positiefs te zeggen hebben over de 45e president.

Trump wordt aangesproken op zijn beleid op het gebied van wapens, terrorisme en transgenders, maar zo af en toe is er een beroemdheid die het persoonlijker maakt. In de meeste gevallen zijn dat vrouwen, die vertellen over hun "bijzondere" ontmoetingen met de leider van de vrije wereld.

Zo was daar Emma Thompson die in maart vertelde dat ze werd gebeld door Trump, die toen nog gewoon zakenman was, of ze met hem uit wilde. "Trump hier. Ik vroeg me af of ik je een verblijf in een van mijn Trump torens kan aanbieden. Ze zijn heel comfortabel. (...) Ik denk dat we het heel goed zouden vinden en eens samen moeten eten." De actrice zei toen 'nee', waar ze later nog spijt van had. "Kun je je voorstellen wat dat voor verhalen dat had opgeleverd?"

Salma Hayek had een vergelijkbaar verhaal: "Ik was op een evenement met mijn vriendje. Hij stelde zichzelf voor en was heel aardig." Trump bood Salma zijn jasje aan toen ze het koud had, maar leek daarna vooral geïnteresseerd in een gesprek met haar vriendje. Na een diner wisselde het stel nummers uit met Trump, waar bleek dat hij Salma toch leuker vond dan haar vriend.

"Hij belde me en vroeg me mee uit. Ik zei: 'maar mijn vriendje dan? Ben ik gek? Vraag je me nou mee uit? Je weet dat ik een vriend heb.' Trump reageerde toen dat mijn vriendje niet goed genoeg voor me was. 'Hij is niet belangrijk. Hij is niet bekend genoeg voor je. Je moet met mij uit'", aldus Salma over de bijzondere ontmoeting.

Deze week voegde Brooke Shields zich bij deze bijzondere verzameling vrouwen, het model vertelde hoe Trump ook haar met een telefoontje probeerde te verleiden.

"Hij belde me meteen na zijn scheiding met Marla Maples op en zei: 'Ik denk dat we samen uit moeten gaan, want jij bent de lieveling van Amerika en ik de rijkste man van Amerika. Dat zullen de mensen leuk vinden'", aldus Brooke deze week. Helaas voor Trump: Brooke had al een relatie. "Ik zei: 'Ik heb al een vriend en die zal hier niet blij mee zijn'."

Gelukkig voor de president is het allemaal goed gekomen: Melania wilde wel met hem uit. En zij hebben een echt sprookjeshuwelijk.

Prinses Sylvie

Het had niet veel gescheeld of prins Harry had niet actrice Meghan Markle aan zijn zijde gehad, maar onze eigen Sylvie Meis. Als we Story mogen geloven althans.

Het blad schrijft deze week hoe Sylvie royaltybladen gebruikte als haar eigen Tinder. Zo zou ze in eerste instantie erg geïnteresseerd zijn geweest in prins Carl van Zweden. "Ze zei dat ze hem al een paar keer in Cannes had gezien in dezelfde nachtclub waar zij ook kwam. Sylvie dacht dat het appeltje-eitje was om hem te verleiden. Ze vond zichzelf eerlijk gezegd mooier en beschaafder dan dat pornomodel met wie hij toen was en uiteindelijk ook getrouwd is, en dat ís ze natuurlijk ook."

Sylvie dacht volgens de bron dat het heel makkelijk zou zijn om de prins te verleiden, maar kwam van een koude kermis thuis. "Carl Philip had haar, ondanks dat ze zich wel een uur lang had staan uitsloven op de dansvloer en subtiel steeds meer zijn kant op bewoog, helaas niet eens opgemerkt."

De presentatrice is echter niet iemand die bij de pakken neerzit en had haar "territorium" al verlegd naar Londen. "Waar ze nu haar zinnen had gezet op prins Harry. Ze vond hem eigenlijk ook veel leuker en spannender dan die saaie Zweedse Carl Philip."

Sylvie ontpopte zich volgens de ingewijde tot een echte stalker en maakte met een Britse vriendin een lijst van plekken waar ze Harry wel eens zou kunnen tegenkomen. "Syl is er steevast van overtuigd dat je je wensen moet visualiseren. Dan gebeurt het vanzelf. Vijf maanden lang zat ze elk weekend in London. Die liefdestripjes waren regelrechte uitputtingsslagen. Zowel lichamelijk als financieel. Maar, ik moet het nageven: dat deed haar niets. Zolang het doel maar werd bereikt."

Prins Harry kwam Sylvie echter nooit tegen, maar ze ontmoette wel Charbel Aouad in een club in Londen. "Of Charbel weet dat hij eigenlijk Sylvie’s pseudoprins is, durf ik niet te zeggen. Maar mogen twee van zulke knappe, bereisde types misschien een klein geheimpje voor elkaar verbergen?"