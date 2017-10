Pink vindt Dr. Luke geen goed mens

Zangeres Kesha voert sinds 2014 een bittere juridische strijd met Dr. Luke. De producer zou haar seksueel hebben lastiggevallen en daarom wil ze niet meer met hem samenwerken. Volgens Dr. Luke is dat allemaal gelogen en wil ze onder het contract met hem uitkomen. 

Pink, wiens echte naam Alecia Moore is, werkte in 2006 met hem samen en bewaart daar geen prettige herinneringen aan. "Of hij het gedaan heeft, weet ik niet", zegt de zangeres. "Maar dat hij in deze positie terecht is gekomen heeft hij aan zichzelf te danken. Hij is geen goed mens."

Een nieuwe samenwerking komt er wat betreft Pink dan ook niet. "Hij is niet aardig en levert geen goed werk af, ook al krijgt hij alle kansen om dat wel te doen", laat ze weten. "Dat heb ik hem overigens recht in zijn gezicht gezegd. Ik heb geen medelijden met hem."