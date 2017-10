Harvey Weinstein door meerdere vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie

Een van de vrouwen die hem beschuldigt is actrice Ashley Judd, zo schrijft The New York Times. "Ik heb heel vaak nee gezegd, op verschillende manieren en verschillende momenten", aldus Judd. "Maar hij kwam telkens weer bij me terug."

Zo zou Weinstein, gekleed in enkel een badjas, haar eens hebben gevraagd of ze hem wilde masseren of naar hem wilde kijken terwijl hij onder de douche stond. Acht vrouwen komen met soortgelijke verhalen. Weinstein zou bijna of totaal naakt bij hen verschijnen met de vraag om een massage of de vraag toe te kijken tijdens het baden.

De krant plaatste donderdag een uitgebreid stuk over de 65-jarige studiobaas, die films als Shakespeare in Love, Pulp Fiction en Gangs of New York produceerde. Weinstein trof schikkingen met verschillende vrouwen die hij lastigviel, vertellen twee anonieme bronnen.

The New York Times sprak onder meer met mensen uit de filmindustrie en personeel dat in de afgelopen dertig jaar werkte voor Weinstein, die samen met zijn broer Bob de oprichter is van Miramax en The Weinstein Company.

Advocaten

Weinstein heeft verschillende advocaten in de arm genomen om de beschuldigingen aan te vechten, onder wie Lisa Bloom en Charles Harder. Harder heeft The Hollywood Reporter meegedeeld bezig te zijn met een aanklacht tegen The New York Times.

Volgens advocate Bloom "ontkent Weinstein een groot deel van de beschuldigingen". Hij heeft wel gezegd zijn werk voorlopig neer te leggen en in therapie te gaan.

In een verklaring laat Weinstein weten: "Ik besef dat de manier waarop ik me in het verleden heb gedragen tegenover collega's een hoop pijn heeft veroorzaakt, en daarvoor bied ik mijn excuses aan. Ik probeer mijn leven te beteren, maar ik weet dat ik een lange weg te gaan heb."