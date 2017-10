Kinderen Yvon Jaspers 'willen ook wel eens moeder die op tafel danst'

In gesprek met Margriet vertelt de 44-jarige presentatrice dat ze "vooral heel duidelijk" is. "Al staat er een olifant in de tuin, bedtijd is bedtijd. Ik laat me niet verleiden door bezoek en een borrel en dat dan ineens alles mag."

Jaspers voelt zich er verantwoordelijk voor dat haar kinderen leuke volwassenen worden. "Dat zeg ik ook tegen ze als ze vragen waarom iets niet mag: 'Omdat ik wil dat je een leuk groot mens wordt.'"

De presentatrice is soms bang dat ouders te veel gefocust zijn op het idee "als mijn kind maar gelukkig is". "Maar de wereld zit niet per se op jouw of mijn kinderen te wachten. Als wij ze alleen maar op handen dragen en vertellen hoe mooi, goed, lief en knap ze zijn, dan gaat het daarna best moeilijk voor ze worden. Want zodra ze uit het warme nest zijn gevlogen, is de wereld niet zo."

Jaspers wil haar kinderen blij en gelukkig zien, maar vindt ook dat ze er niet is om hen alles te laten doen wat ze willen. "Ik ben er wel om straks twee heel leuke en sterke volwassenen af te leveren die het leven aankunnen."