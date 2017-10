Winona Ryder vond terugkeren in schijnwerpers 'overweldigend'

Met haar rol in de Netflix-serie Stranger Things stond Ryder na jaren weer vol in de aandacht. "Ik weet niet hoe het is voor echt bekende mensen", zegt de 45-jarige actrice in een interview met de Amerikaanse Marie Claire. "Ik blijf horen dat mensen zich kleden als mijn personage. Ik heb zoiets van: wat?"

De actrice had grote rollen in de jaren tachtig en negentig, maar de laatste jaren deed ze het rustig aan. Ze had onder meer in kleine rol in het drama Black Swan uit 2010. Het tweede seizoen van Stranger Things is vanaf eind oktober te zien.

"Ik heb lang vrij genomen", zegt ze over haar tijd buiten Hollywood. "Ik ging door een moeilijke tijd." De actrice kwam destijds onder meer in het nieuws omdat ze iets had gestolen uit een winkel en werd gearresteerd.