Huub Stapel heeft meer met vrouwen dan met mannen

Hij heeft meer met het vrouwelijke perspectief, vertelt hij in een interview met Playboy. Om die reden wilde hij zich ook liever laten interviewen door een vrouw.

"Het klassiek mannelijk perspectief is toch een beetje van de langste, de grootste en de dikste. Daar krijg ik onderhand het zuur van. Met vrouwen heb je dat niet, die maken daar korte metten mee. They cut the crap, dat is prettig."

De 62-jarige acteur noemt actrice Johanna ter Steege zijn beste vriendin. Hij is nooit verliefd geworden op haar, wel op Renée Soutendijk met wie hij ook bevriend is. "Toen ik eens met haar op het toneel stond ben ik door die intensiteit wel een dag of tien op haar verliefd geweest. Maar dat waaide weg."

Toen hij nog een keer verliefd werd op een vrouw, biechtte hij het op aan zijn toenmalige vrouw. "Toen is Resie meteen weggegaan, ook omdat ik een tijdlang geen keuze kon maken." Stapel maakte in 2013 bekend na een huwelijk van veertig jaar te gaan scheiden, sindsdien heeft hij geen relatie meer bevestigd.