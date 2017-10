Twilight-acteur Kellan Lutz verloofd

Tijdens het gesprek kwam Gonzalez ter sprake, omdat zij ooit werkte voor een andere programma van Harvey, Family Feud. Toen de presentator haar Lutz' verloofde noemde, antwoordde hij: "Yep." Vorige maand staken voor het eerste geruchten op dat het stel gaat trouwen, maar beide hadden daar nog niet op gereageerd.

Eind vorig jaar schreef Lutz een lange Instagrambericht over zijn liefde. "Een jaar geleden, na een seizoen single te zijn geweest, schreef ik God een brief waarin ik alle eigenschappen noemde die ik zou willen zien in mijn toekomstige vrouw", liet de zeer gelovige acteur weten. "Na een tijd van gebed, geduld en doorzetting, bracht hij haar in mijn bestaan. Ze is de liefde van mijn leven. Degene die God voor me heeft gemaakt."

Lutz speelde tussen 2008 en 2012 in alle vijf de Twilight-films vampier Emmett. Daarna had hij de hoofdrol in The Legend Of Hercules en was hij te zien in The Expendables 3.