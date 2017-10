Glee-acteur Mark Salling bekent schuld in rechtszaak kinderporno

De Glee-acteur zegt schuldig te zijn aan het in bezit hebben van pornografisch materiaal met minderjarigen.

Dat meldt Us Magazine, die inzage heeft in de gerechtelijke documenten. Salling werd aangeklaagd nadat de politie in 2015 meer dan 50.000 foto’s met kinderporno op zijn computer vond.

Volgens de documenten gaat hij akkoord met een gevangenisstraf van vier tot zeven jaar, een registratie als seksueel delinquent en een omgangsverbod met minderjarigen. De acteur is verplicht 30 meter weg te blijven van schoolpleinen, parken, publieke zwembaden en spelletjeshallen. Ook gaat hij akkoord met een twintig jaar durende supervisie na zijn vrijlating.

Salling wordt ook verplicht om elk slachtoffer die dat wil, zo'n 40.000 euro aan schadevergoeding te betalen.

Verkrachting

In 2016 werd de acteur, die jarenlang de rol van Noah Puckerman in de serie Glee speelde, beschuldigd van een verkrachting die in 2012 plaats zou hebben gevonden. Er werd toen geen rechtszaak tegen de acteur ingediend omdat er volgens de officier van justitie 'vertraging in de rapportage van de misdaad' en 'onvoldoende bewijs' was.