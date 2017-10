'Donald Trump probeerde Brooke Shields te versieren'

In een interview met het tv-programma Watch What Happens Live vertelt Shields (52) over het telefoongesprek dat ze had met de tegenwoordig 71-jarige Amerikaanse president.

"Hij belde me meteen na zijn scheiding met Marla Maples op en zei tegen me: 'Ik denk dat we samen uit moeten gaan, want jij bent de lieveling en ik de rijkste man van Amerika. Dat zullen de mensen leuk vinden'", aldus de actrice.

Volgens Shields was haar antwoord op het voorstel van Trump: "Ik heb al een vriend en die zal hier niet blij mee zijn."

Actrices

Shields is niet de enige actrice die ooit door Trump mee uitgevraagd is. Eerder kwamen ook al Salma Hayek, Candice Bergen en Emma Thompson naar buiten met soortgelijke verhalen.