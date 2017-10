Sam Smith zoenend gezien met 13 Reasons Why-acteur

Britse tabloids hebben foto's gepubliceerd waarop de twee zoenen en hand in hand over straat lopen.

De beelden zijn maandag gemaakt in New York. De 25-jarige Smith en 23-jarige Flynn lijken hun liefde voor elkaar in niet te willen verbergen.

Smith had vorig jaar kort een relatie met model Jay Camilleri en was daarvoor samen met Jonathan Ziezel. Hun relatiebreuk inspireerde Smith tot het maken van de hit Stay With Me, die hem meerdere Grammy's opleverde.