Beau van Erven Dorens 'teleurgesteld in de rechtsstaat' na verloren rechtszaak

Van Erven Dorens krijgt zijn 4.500 euro niet terug, maar de presentator vindt dat niet het ergste. "Ik vind het frustrerend dat je eigenlijk alles doet wat je moet doen en dat je dan toch de lul bent", aldus Dorens woensdag in de ochtendshow op Radio 538. Hij is "teleurgesteld in de rechtsstaat".

"Het is zo obvious dat die man een oplichter is. Hij had ook al allerlei andere criminele zaakjes op zijn kerfstok, dus het is gewoon een boefje", aldus Van Erven Dorens. Waarom de man is vrijgesproken, weet hij niet. In de brief die Van Erven Dorens kreeg van de rechtbank staat niet op welke grond de man is vrijgesproken. "Er staat alleen dat hij is vrijgesproken en dat het onherroepelijk is."

Buikpijn

"Het gaat mij niet eens om het geld, maar dat die man is vrijgesproken", gaat Van Erven Dorens verder. "Daar krijg ik pijn in mijn buik van. Als dit mij overkomt, dan overkomt het misschien wel duizenden Nederlanders."

In beroep gaat de presentator waarschijnlijk niet. "Ik denk het niet. Na drie jaar denk je: weet je wat, fuck it. Ik ga natuurlijk wel weer even bellen, maar hoe vaak moet je dat nog doen? Drie jaar heb ik hier m'n best voor gedaan."