Sylvie Meis kijkt uit naar veertig worden

"Het is heel fijn om te beseffen dat ik, ondanks de highs en de lows en de manier waarop mensen tegen me aankijken, in de basis altijd de Sylvie ben gebleven die ik was. Maar ik heb nu wel meer kracht en kennis, over waar ik voor sta en wat voor vrouw ik ben. Ik ben nu ook niet meer bang om voor iets te staan en stappen te zetten. Dat is het voordeel van ouder worden", aldus de presentatrice in gesprek met Grazia.

Meis zegt in een "positieve flow" te zitten. "Ik heb afgerekend met angsten, verdriet en zaken die je vanbinnen een knagend gevoel kunnen geven. Ik heb nu zo'n andere focus dat ik echt kan zeggen: het kan me niet meer schelen, het verdriet dat ik had, de frustratie die ik voelde. Die heb ik nu niet meer. Dus ja, ik voel me goed en bevrijd."

De presentatrice heeft het druk met haar lingeriemerk, haar schoenenlijn, een accessoiremerk en haar presentatiewerk. "Alles bij elkaar is het soms best veel. Dan denk ik aan het einde van de dag wel even: wow. Maar mijn topprioriteit is Damián. Als ik naar hem kijk, weet ik waar ik het voor doe."