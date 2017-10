Yolanthe Sneijder-Cabau vindt zoon steeds leuker worden

"Ik zei van de week tegen Wesley: wat gaat het hard. Xess wordt alweer twee. Dat maakt me best emotioneel, als ik denk aan hoe hij was als baby. Aan de andere kant wordt het elke dag leuker", aldus de 32-jarige presentatrice in gesprek met AD.

"Xess is altijd vrolijk, lief voor iedereen. Zijn ontwikkeling meemaken, is het mooiste wat er is", vertelt Sneijder-Cabau die zegt dat haar zoon net zo dol is op voetbal als haar echtgenoot. "Zijn eerste woordje was bal. Die gaat mee naar bed. Hij wil zelfs in zijn voetbaltenue slapen. Met Sneijder en nummer tien op de achterkant.''

De kritiek die Sneijder-Cabau van tijd tot tijd ontvangt op de foto's van haar zoon als ze zijn haar in een knotje doet, legt ze naast zich neer. "Hij heeft half opgeschoren haar dat ook goed los kan. Ik wilde het eigenlijk niet meteen afknippen. Wel mooi, dat surfergevoel. Toen hij ging voetballen, bond ik het even bij elkaar. Ach, iedereen heeft er een mening over, mij maakt dat niet uit. Het belangrijkste is dat hij gelukkig is. Hij straalt van oor tot oor, krijgt alle liefde.''