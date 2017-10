Roman Polanski voor vierde keer beschuldigd van seks met tiener

De gepensioneerde actrice vertelt haar verhaal in The New York Times. Ze leerde de regisseur begin jaren 70 kennen toen ze modellenwerk deed. Polanski vertelde haar dat hij interesse had haar te casten voor een film en nodigde haar uit in zijn huis in Gstaad.

Daar werd ze naar eigen zeggen verkracht. Een maand later zou de regisseur haar gebeld hebben om zich te verontschuldigen en haar toch een rolletje aan te bieden in zijn film Che?. Tijdens de opnames zou ze opnieuw verkracht zijn.

Langer zegt niet eerder met haar verhaal naar buiten te zijn gekomen, omdat ze dat haar ouders niet wilde aandoen. Nu die beide zijn overleden, besloot ze toch naar de politie te stappen. In Zwitserland verjaart kindermisbruik niet, alhoewel oude zaken wel maar tot beperkte vervolging kunnen leiden.

Vierde vrouw

De Duitse is de vierde vrouw die met een vergelijkbaar statement komt. Afgelopen zomer gaf een vrouw in Los Angeles een persconferentie waarin ze Polanski ervan beschuldigde haar op haar vijftiende te hebben verkracht. In 2010 verklaarde actrice Charlotte Lewis dat zij op haar zestiende misbruikt is door de regisseur.

Polanski leeft al sinds 1977 in ballingschap in Europa. Hij vluchtte de VS uit tijdens de rechtszaak waarin hij terechtstond voor seks met een dertienjarige. Dat misbruik heeft hij bekend.