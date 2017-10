Chris Hemsworth vond leven in Los Angeles verstikkend

"Zowel in films als in het echte leven ga je je anders voordoen dan je bent", zegt hij tegen GQ Australia. Daarom besloot de van oorsprong Australische Hemsworth vorig jaar samen met zijn vrouw en drie kinderen van het Amerikaanse Malibu naar het Australische Byron Bay te verhuizen.

In het interview zegt de acteur dat zijn vrouw Elsa Pataky voor zijn carrière veel offers heeft moeten brengen. "Vooral als het op haar werk aankomt heeft ze veel moeten opgeven", zegt de 34-jarige Hemsworth. "Ze zou liever hebben dat ik een stapje terugzet en meer tijd met de kinderen doorbreng. Zelf zou ik dit ook wel willen, maar ik voel dat ik op een cruciaal punt in mijn carrière ben aangekomen. Ik moet nu doorzetten, anders kan ik net zo goed stoppen."

Wel zegt de acteur dat hij eraan werkt om een betere echtgenoot te zijn en zegt zijn dankbaarheid uit te spreken."Wanneer je kinderen krijgt wordt al je vrije tijd daardoor in beslag genomen. Daarom is het belangrijk om zo nu en dan een date met je partner te hebben, ondanks dat je liever zou willen slapen."

Volgens de acteur moet zijn vrouw niet verwachten dat hij liefdesbrieven schrijft. "Er is geen tekort aan hoeveel ik haar zeg dat ik van haar hou", aldus Hemsworth. "Maar ik denk dat ik daarover niet in detail hoef te gaan in een liefdesbrief."

Telefoon

Als het op communicatie met anderen aankomt zegt hij vooral voor een telefoongesprek te kiezen. "Ik vind het fijn om te telefoneren omdat dit efficienter is dan bijvoorbeeld het versturen van een sms. Door het heen-en-weer versturen raak ik afgeleid van wat ik aan het doen ben. Het is niet zo dat ik het nooit meer doe, maar de samenleving lijkt niet meer op een normale manier met elkaar te communiceren."

"Op de set van Avengers: Infinity War sprak niemand tussen de scènes door. Iedereen was bezig met zijn telefoon en toen zei ik: 'weten jullie nog dat we vroeger met elkaar een gesprek voerden?'", vertelt de acteur. "Chris Pratt zei toen tegen mij dat ik helemaal gelijk had en legde zijn telefoon snel weg."

Hemsworth zegt een beetje benauwd te worden van zijn mobiele telefoon. "Het krijgen van een berichtje werkt heel verslavend", zegt hij. "Het is dezelfde reactie die je krijgt wanneer je alcohol of cocaïne neemt. Tegenwoordig heb je een onuitputtelijke bron aan nieuws en informatie. Vroeger las je een boek of krant en was het op een gegeven moment uit, maar zowel Instagram als Facebook is een eindeloze bron aan informatie."