Steven Tyler zegt dat hartaanval niet oorzaak van annulering concert is

Over de gezondheidsklachten van Tyler deden verschillende geruchten de ronde. De 69-jarige zanger complimenteert de geruchtenverspreiders dan ook. "Jullie krijgen allemaal een 10 plus, maar ik ben niet ingestort en heb geen hartaanval gehad", schrijft hij. "Ik had een kwaaltje dat direct medische attentie nodig had en alleen mijn dokter in Amerika kon mij helpen."

Over de aard en de ernst van zijn kwaaltje zwijgt Tyler. Maar de zanger zegt wel dat hij niet in levensgevaar is. "Ik moest me alleen wel direct laten helpen", zegt hij. Verder zegt de zanger dat hij zal terugkeren op het podium. Ook vertelt hij nog dat hij er echt van baalt dat de tour moest worden afgebroken. "Zo goed als nu hebben we nog nooit gespeeld."

Over nieuwe tourdata is nog niets bekendgemaakt.